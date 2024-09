Die Brenntag SE-Aktie zeigt sich derzeit volatil am Börsenparkett. Im XETRA-Handel verzeichnete das Wertpapier zuletzt einen Rückgang von 0,9 Prozent auf 64,02 EUR. Trotz des aktuellen Kursrückgangs liegt die Aktie noch 2,86 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 62,24 EUR, welches am 14. August 2024 erreicht wurde. Das Handelsvolumen belief sich auf 35.704 Aktien, was auf ein reges Interesse der Anleger hindeutet.

Analystenschätzungen und Zukunftsaussichten

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 2,12 EUR je Aktie, was einer leichten Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 78,70 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4,67 EUR. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 12. November 2024 veröffentlicht und könnten weitere Impulse für den Aktienkurs liefern.

