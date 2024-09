Experian wurde in der IDC FinTech-Rangliste 2024 auf Platz 7 eingestuft und gehört damit zum dritten Mal in Folge zu den Top 10 der Anbieter. In der FinTech-Rangliste werden die 100 führenden Anbieter von Finanztechnologie auf der Grundlage der Umsätze des Kalenderjahres 2023 aus der Finanzdienstleistungs- und FinTech-Branche bewertet. In diesem Zusammenhang ist Experian auch Gewinner des IDC Real Results Award und belegt den ersten Platz in der Kategorie "Bank Deposit Transformation" (Bankeinlagentransformation).

Mit den Real Results Awards werden IT-Anbieter ausgezeichnet, die bei einem Kunden aus der Finanzbranche (Bank, Kapitalmarktunternehmen oder Versicherer) in der weltweiten Finanzdienstleistungsbranche einen echten, messbaren und zukunftsweisenden Wandel ermöglicht haben. Die Auszeichnung für die Transformation von Bankeinlagen basierte auf Kundendaten und deren Nutzung der Experian Ascend Fraud Sandbox.

"Der erste Platz bei der Bankeinlagentransformation zeigt, wie die neue Betrugsbekämpfungslösung von Experian es unseren Kunden ermöglicht, modernste Technologien zur Betrugsprävention und zum Identitätsschutz zu nutzen, um die Genehmigungsraten für Online-Einlagenkonten drastisch zu verbessern, was sich direkt auf ihr Geschäftsergebnis auswirkt und gleichzeitig Betrugsverluste senkt", sagte Alex Lintner, Chief Executive Officer von Experian Software Solutions. "Diese Auszeichnungen unterstreichen unsere Bereitstellung fortschrittlicher Modellierung und umfassender Datenerkenntnisse, die das Geschäft unserer Kunden voranbringen und beschleunigen. Sie fördern auch bessere finanzielle Ergebnisse für unsere Kunden im Vergleich zu den herkömmlichen Methoden, um dieses schwierige Problem zu lösen, und mindern das Risiko, das durch die steigende Zahl ausgeklügelter KI-gesteuerter Ansätze von Kriminellen entsteht, die Verbraucher betrügen wollen."

Die Ascend Fraud Sandbox bietet eine analytische Umgebung, die es Benutzern ermöglicht, Daten zu untersuchen, um neue Betrugsmuster zu entdecken und neue Modelle innerhalb von Tagen statt Monaten zu erstellen, zu testen und einzusetzen. Sie kombiniert die eigenen Daten eines Unternehmens mit einzigartigen branchenübergreifenden Identitäts- und Betrugsdatenbeständen. Sie verwendet mehr als 10 Milliarden Identitäts- und Betrugsereignisse, die Anwendungen, Anmeldeaktivitäten und Transaktionen umfassen, zusammen mit Betrugskennzeichnungen, wodurch täglich zig Millionen neuer Ereignisse hinzukommen.

"Im IDC FinTech Rankings-Programm 2024 wird Experian als siebtgrößter globaler Anbieter von Technologielösungen für die Finanzdienstleistungsbranche eingestuft und hat seinen ersten IDC Real Results Winner Award für die Transformation von Bankeinlagen gewonnen", sagt Marc DeCastro, Forschungsdirektor bei IDC. "Experian bietet die Daten, Technologien und skalierbaren Lösungen, die es Finanzinstituten ermöglichen, fundierte Geschäftsentscheidungen mit der erforderlichen Geschwindigkeit zu treffen, damit sie in einem sich schnell verändernden und wettbewerbsintensiven Markt wettbewerbsfähig bleiben."

Im 21. Jahr kategorisieren und bewerten die IDC FinTech Rankings Technologieanbieter streng auf der Grundlage der Einnahmen aus dem vorangegangenen Kalenderjahr von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen und/oder Kapitalmärkte) oder vergeben Auszeichnungen direkt an Fintech-Lösungsanbieter für Hardware, Software und/oder Dienstleistungen. Die vollständigen Rankings finden Sie unter www.idc.com/prodserv/insights/financial/fintech-rankings.

Über Experian

Experian ist ein globales Daten- und Technologieunternehmen, das Chancen für Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt eröffnet. Wir helfen dabei, Kreditvergabepraktiken neu zu definieren, Betrug aufzudecken und zu verhindern, die Gesundheitsversorgung zu vereinfachen, digitale Marketinglösungen bereitzustellen und tiefere Einblicke in den Automobilmarkt zu gewinnen stets mithilfe unserer einzigartigen Kombination aus Daten, Analytik und Software. Darüber hinaus unterstützen wir Millionen von Menschen bei der Verwirklichung ihrer finanziellen Ziele und helfen ihnen, Zeit und Geld zu sparen.

Wir sind in einer Reihe von Segmenten tätig, von Finanzdienstleistungen bis hin zu Gesundheitswesen, Fahrzeugbau, Agrarfinanzierung und Versicherungswesen und vielen weiteren Branchensegmenten.

Wir investieren in talentierte Mitarbeiter und neue fortschrittliche Technologien, um das Potenzial von Daten zu nutzen und Innovationen voranzutreiben. Als FTSE 100-Indexunternehmen, das an der Londoner Börse (EXPN) geführt wird, beschäftigen wir ein Team von 22.500 Mitarbeitern in 32 Ländern. Experian hat seine Unternehmenszentrale in Dublin (Irland). Weitere Informationen finden Sie unter experianplc.com.

Experian und die hier verwendeten Experian-Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Experian und seinen verbundenen Unternehmen. Andere hier erwähnte Produkt- und Firmennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240918141451/de/

Contacts:

Michael Troncale

Experian Öffentlichkeitsarbeit

+1 714 830 5462

michael.troncale@experian.com