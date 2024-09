© Foto: ZUMAPRESS.com | Igor Golovniov - picture alliance



Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 08:00 Uhr, Großbritannien: Next, Halbjahreszahlen 22:00 Uhr, USA: Fedex, Q1-Zahlen Deutschland: Deutsche Börse, Großer Verfallstag an der Börse Italien: Juventus Football Club, Jahreszahlen Tipp aus der Redaktion: Hier sind Ihre Wertpapiere gut aufgehoben: Entdecken Sie das Depot von SMARTBROKER+ für Aktien, Anleihen, ETFs, Fonds und Derivate. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln! Konjunkturdaten 06:30 Uhr, Niederlande: Arbeitslosenquote 8/24 08:00 Uhr, EU: Acea, Kfz-Erstzulassungen 8/24 08:00 Uhr, Schweiz: BAZG: …