Eine ausgewogene Ernährung und ausreichend Bewegung sind essenziell für den menschlichen Körper - und in besonderer Weise für Kinder. Leider stehen diese Themen in vielen Schulen nicht auf dem Lehrplan. Hier setzt die EDEKA Stiftung mit dem Projekt "Mehr bewegen - besser essen" an und motiviert Grundschüler:innen zu einem bewussteren...

Den vollständigen Artikel lesen ...