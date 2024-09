Mehr als 22.000 Takeda-Mitarbeiter haben die neuen Partner für das GJ2024 ausgewählt: Population Services International, Bulungula Incubator, Reach Out Cameroon, Seed Global Health und VillageReach

Die fünf neuen Partnerschaften von Takeda erhöhen die Gesamtsumme der Beiträge zum globalen CSR-Programm auf 28,8 Mrd. JPY (ca. 199,1 Mio. USD) in 34 verschiedenen Partnerschaften weltweit und erweitern unsere Reichweite auf zusätzliche 2 Millionen direkt Begünstigte

Das globale CSR-Programm von Takeda soll bis 2030 27 Millionen Menschen in 93 Ländern erreichen

Takeda (TOKYO:4502/NYSE: TAK) hat heute 4,6 Mrd. JPY (ca. 32 Mio. USD) an fünf neue Partner im Bereich der globalen sozialen Verantwortung von Unternehmen (CSR) vergeben. Dies ist Teil des anhaltenden Engagements des Unternehmens für die Verbesserung der Widerstandsfähigkeit von Gesundheitssystemen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen auf der ganzen Welt. Dieses Engagement zeigt, dass Takeda sich darauf konzentriert, systembedingte Ungleichheiten zu bekämpfen und die örtliche Führung bei der Stärkung der Gesundheitsinfrastruktur zu unterstützen, das Gesundheitspersonal zu stärken und das lokale Wissen und die Kapazitäten zu erweitern, um den gerechten und nachhaltigen Zugang zur Gesundheitsversorgung und deren Bereitstellung zu verbessern.

Bis 2030 wird erwartet, dass diese neuen Kooperationen die Wirkung von Takeda auf 27 Millionen Menschen in 93 Ländern ausdehnen werden. Damit erhöht sich der Gesamtbeitrag des globalen CSR-Programms von Takeda auf über 28,8 Mrd. JPY (ca. 199,1 Mio. USD) in 34 bedeutenden Partnerschaften seit dessen Beginn im Jahr 2016. Die fünf neuen Partner wurden von mehr als 22.000 Takeda-Mitarbeitern in 80 Ländern und Regionen durch eine unternehmensweite Abstimmung ausgewählt. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für einen kooperativen und integrativen Ansatz bei seiner globalen Spendeninitiative.

"Seit unserer Gründung im Jahr 1781 hat Takeda Patienten, Menschen und die Gesellschaft in den Mittelpunkt seiner Geschäftsentscheidungen gestellt. Wir wollen ein respektierter Partner sein, der einen langfristigen Beitrag für die Gesellschaft leistet, um die gesundheitlichen Herausforderungen weltweit anzugehen. Unser globales CSR-Programm ist seit 2016 ein starker Beweis für dieses Engagement", sagte Takako Ohyabu, Chief Global Corporate Affairs and Sustainability Officer bei Takeda. "Ich bin besonders stolz auf das durchdachte Engagement jedes unserer neuen Partner für Gerechtigkeit, Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit als Eckpfeiler der Resilienz von Gesundheitssystemen. Diese langfristigen Partnerschaften werden nicht nur greifbare Ergebnisse liefern, sondern auch unschätzbare Lektionen weitergeben, die einen Welleneffekt von Innovation und verbesserten Gesundheitsergebnissen für Menschen auf der ganzen Welt schaffen, insbesondere für gefährdete Bevölkerungsgruppen in abgelegenen Gebieten und in Konfliktsituationen."

Zu den Verpflichtungen von Takeda gegenüber diesen neuen Partnern im GJ2024 gehören:

1.007 Mio. JPY (ca. 7,0 Mio. USD) an Population Services International (PSI) , um den Zugang zu Impfstoffen durch apothekengestützte Impfungen in Äthiopien, Kenia und Nigeria zu erweitern, Apotheken mit nationalen Impfprogrammen zu verknüpfen, neue Servicestellen in den Gesundheitssystemen zu schaffen und die Belastung der öffentlichen Kliniken zu verringern, um letztlich ein Konzept für die Ausweitung des Impfzugangs in ganz Afrika zu entwickeln.

, um den Zugang zu Impfstoffen durch apothekengestützte Impfungen in Äthiopien, Kenia und Nigeria zu erweitern, Apotheken mit nationalen Impfprogrammen zu verknüpfen, neue Servicestellen in den Gesundheitssystemen zu schaffen und die Belastung der öffentlichen Kliniken zu verringern, um letztlich ein Konzept für die Ausweitung des Impfzugangs in ganz Afrika zu entwickeln. 310 Mio. JPY (ca. 2,1 Mio. USD) für Bulungula Incubator zur Integration eines gemeinschaftsgetragenen, ganzheitlichen Gesundheitsversorgungsansatzes in das nationale Gesundheitssystem in der abgelegenen Xhorha Mouth Administrative Area in Südafrika. Damit wird ein replizierbarer Ansatz für eine universelle Gesundheitsversorgung in ländlichen Gebieten demonstriert, der Gesundheitshelfer in den Gemeinden befähigt und die Gesundheitsversorgung in lokale Schulen, Sportveranstaltungen und das kommunale Radio integriert.

zur Integration eines gemeinschaftsgetragenen, ganzheitlichen Gesundheitsversorgungsansatzes in das nationale Gesundheitssystem in der abgelegenen Xhorha Mouth Administrative Area in Südafrika. Damit wird ein replizierbarer Ansatz für eine universelle Gesundheitsversorgung in ländlichen Gebieten demonstriert, der Gesundheitshelfer in den Gemeinden befähigt und die Gesundheitsversorgung in lokale Schulen, Sportveranstaltungen und das kommunale Radio integriert. 1.169 Mio. JPY (ca. 8,1 Mio. USD) für Reach Out Cameroon zur Verbesserung des Zugangs zu angemessener medizinischer Versorgung und psychosozialer Unterstützung für Frauen und Mädchen in extrem schwer zugänglichen Gemeinden, die von Langzeitkonflikten in Kamerun, der Demokratischen Republik Kongo und Nigeria betroffen sind, durch die Ausbildung von Gesundheitspersonal, Managern der Versorgungskette und Jugendbeauftragten und die Erhöhung der Kapazität von 270 schlecht ausgestatteten Gesundheitseinrichtungen in dicht besiedelten Gemeinden, um qualitativ hochwertige Dienstleistungen, Versorgungsgüter und Informationen anzubieten.

zur Verbesserung des Zugangs zu angemessener medizinischer Versorgung und psychosozialer Unterstützung für Frauen und Mädchen in extrem schwer zugänglichen Gemeinden, die von Langzeitkonflikten in Kamerun, der Demokratischen Republik Kongo und Nigeria betroffen sind, durch die Ausbildung von Gesundheitspersonal, Managern der Versorgungskette und Jugendbeauftragten und die Erhöhung der Kapazität von 270 schlecht ausgestatteten Gesundheitseinrichtungen in dicht besiedelten Gemeinden, um qualitativ hochwertige Dienstleistungen, Versorgungsgüter und Informationen anzubieten. 895 Mio. JPY (ca. 6,2 Mio. USD) an Seed Global Health zur Unterstützung von Malawi, Sierra Leone, Uganda und Sambia beim Aufbau von qualifiziertem Gesundheitspersonal, um die nationalen Gesundheitsziele zu unterstützen. Dazu gehören die Einführung neuer akademischer Programme in den Bereichen Gynäkologie und Geburtshilfe und neonatale Notfallversorgung, die Einrichtung von drei lokal geführten Exzellenzzentren für die Ausbildung und Bereitstellung von Gesundheitsdiensten für Mütter und Neugeborene sowie die Ausbildung von 5.900 qualifizierten medizinischen Fachkräften, die bereit sind, ihren Gemeinden zu dienen.

zur Unterstützung von Malawi, Sierra Leone, Uganda und Sambia beim Aufbau von qualifiziertem Gesundheitspersonal, um die nationalen Gesundheitsziele zu unterstützen. Dazu gehören die Einführung neuer akademischer Programme in den Bereichen Gynäkologie und Geburtshilfe und neonatale Notfallversorgung, die Einrichtung von drei lokal geführten Exzellenzzentren für die Ausbildung und Bereitstellung von Gesundheitsdiensten für Mütter und Neugeborene sowie die Ausbildung von 5.900 qualifizierten medizinischen Fachkräften, die bereit sind, ihren Gemeinden zu dienen. 1.259 Mio. JPY (ca. 8,7 Mio. USD) an VillageReach, um die Demokratische Republik Kongo, Guinea, Malawi, Tansania und Uganda dabei zu unterstützen, die Kapazitäten ihrer nationalen Gesundheitssysteme zu stärken, um Patientenproben schnell und zuverlässig zur Diagnose in Labors zu transportieren und umgehend auf Krankheitsausbrüche zu reagieren, sowie eine integrierte Lösung für alle ausbruchsgefährdeten Krankheiten zu schaffen, um diese schneller einzudämmen. Auf diese Weise können die Länder Krankheiten frühzeitig erkennen, Leben retten und die Belastung der fragilen Gesundheitssysteme bei Störungen verringern.

Die neuen Partner teilten mit:

"Impfstoffe retten Menschenleben, und angesichts des weltweiten Rückgangs von Routineimpfungen sehen wir das Potenzial, Apotheken für die Bereitstellung von Impfstoffen zu mobilisieren und zwar in großem Umfang", sagte Karl Hofmann, CEO und President, PSI. "Diese Partnerschaft wird die Gesundheitssysteme dabei unterstützen, die Impfraten zu erhöhen, die Menschen in die Lage zu versetzen, ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen, und unsere gemeinsamen Fortschritte auf dem Weg zu einer flächendeckenden Gesundheitsversorgung zu beschleunigen."

"Wir fühlen uns geehrt, mit Takeda zusammenzuarbeiten, um den Zugang zur Gesundheitsversorgung und die Ergebnisse in abgelegenen ländlichen Gemeinden deutlich zu verbessern und nachhaltige, gemeinschaftsorientierte Gesundheitslösungen zu gewährleisten", sagte Réjane Woodroffe, Direktorin von Bulungula Incubator. "Indem wir den Kreis des Mitgefühls und der Fürsorge schließen, verpflichten wir uns, auch diejenigen einzubeziehen, die am häufigsten zurückgelassen werden. Gemeinsam wollen wir widerstandsfähige Gemeinschaften schaffen, in denen jeder Einzelne die Möglichkeit hat, sich zu entfalten."

"In einer Zeit, in der die Welt vor großen Herausforderungen durch humanitäre Notsituationen steht, insbesondere durch konfliktbedingte Notsituationen, ist der Zugang zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung das Recht jeder Frau und jedes Mädchens", sagte Esther Omam Njomo, Executive Director von Reach Out Cameroon. "Unsere Partnerschaft mit Takeda ist ein mutiger Schritt, um diesen Zugang für Frauen und Mädchen in konfliktbetroffenen Gemeinden in Kamerun, der DR Kongo und Nigeria zu verbessern."

"Die großzügige Unterstützung von Takeda ermöglicht es Seed Global Health und unseren Partnern vor Ort, mehr Ärzte, Krankenschwestern und Hebammen auszubilden und ihnen die Mittel zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um eine qualitativ hochwertige Pflege zu leisten und Leben zu retten", sagte Andrew Musoke, COO von Seed Global Health.

"Angesichts der zunehmenden Zahl von Krankheitsausbrüchen ist der Bedarf an reaktionsschnellen medizinischen Grundversorgungssystemen dringender denn je", sagte Emily Bancroft, CEO und President von VillageReach. "Diese Partnerschaft mit Takeda bietet eine günstige Gelegenheit, mit Regierungen zusammenzuarbeiten, um die Infrastruktur zu stärken, die es ihnen ermöglicht, Ausbrüche schnell zu erkennen und einzudämmen. Indem wir die Identifizierung und Diagnose beschleunigen, können wir schnell auf extreme Epidemien reagieren und unzählige Leben retten."

Seit seinem Start im Jahr 2016 hat das globale CSR-Programm von Takeda mehr als 17,8 Millionen direkt Begünstigte in 93 Ländern erreicht und zur Stärkung der Gesundheitssysteme beigetragen, unter anderem in den folgenden Bereichen, die sich an den Bausteinen zur Stärkung der Gesundheitssysteme der WHO orientieren:

Beschleunigung der Leistungserbringung und des Zugangs zu unentbehrlichen Arzneimitteln: Verbesserung der Zugänglichkeit, Abdeckung und Qualität der Dienstleistungen (z.B. Screening, Überweisungen und Nachsorge) für mehr als 13,4 Millionen Menschen; Versorgung von mehr als 28.000 Menschen mit lebenswichtigen medizinischen Gütern; Stärkung von mehr als 4,1 Millionen Gemeindemitgliedern durch gezielte Gesundheitserziehung, u.a. in den Bereichen Ernährung, Wasser, sanitäre Einrichtungen, Hygiene sowie sexuelle und reproduktive Gesundheit; Renovierung oder Bau von mehr als 2.700 Gesundheitseinrichtungen.

Verbesserung der Zugänglichkeit, Abdeckung und Qualität der Dienstleistungen (z.B. Screening, Überweisungen und Nachsorge) für mehr als 13,4 Millionen Menschen; Versorgung von mehr als 28.000 Menschen mit lebenswichtigen medizinischen Gütern; Stärkung von mehr als 4,1 Millionen Gemeindemitgliedern durch gezielte Gesundheitserziehung, u.a. in den Bereichen Ernährung, Wasser, sanitäre Einrichtungen, Hygiene sowie sexuelle und reproduktive Gesundheit; Renovierung oder Bau von mehr als 2.700 Gesundheitseinrichtungen. Stärkung des Gesundheitspersonals: Entwicklung von Wissen, Fähigkeiten, Motivation und Einsatz des Gesundheitspersonals durch die Schulung von mehr als 110.000 qualifizierten Gesundheitsfachkräften und kommunalen Gesundheitshelfern, die für die Organisation und Erbringung von Gesundheitsdiensten verantwortlich sind, sowie von Personen, die nicht direkt Dienste erbringen, aber für die Leistungsfähigkeit von Gesundheitssystemen unerlässlich sind, wie z. B. Manager der Versorgungskette im Gesundheitswesen und Administratoren von Gesundheitsinformationssystemen.

Entwicklung von Wissen, Fähigkeiten, Motivation und Einsatz des Gesundheitspersonals durch die Schulung von mehr als 110.000 qualifizierten Gesundheitsfachkräften und kommunalen Gesundheitshelfern, die für die Organisation und Erbringung von Gesundheitsdiensten verantwortlich sind, sowie von Personen, die nicht direkt Dienste erbringen, aber für die Leistungsfähigkeit von Gesundheitssystemen unerlässlich sind, wie z. B. Manager der Versorgungskette im Gesundheitswesen und Administratoren von Gesundheitsinformationssystemen. Fortschrittliche Gesundheitsinformationssysteme: 276 digitale Lösungen, Plattformen oder Tools zur Unterstützung einer datengestützten Gesundheitsplanung und Entscheidungsfindung im Gesundheitswesen entwickelt, verbessert oder eingeführt.

276 digitale Lösungen, Plattformen oder Tools zur Unterstützung einer datengestützten Gesundheitsplanung und Entscheidungsfindung im Gesundheitswesen entwickelt, verbessert oder eingeführt. Stärkung von Führung und Governance: Entwicklung oder Verbesserung von 420 strategischen Plänen und Strategien, die mit nationalen und lokalen Bedürfnissen und Prioritäten verknüpft sind, um lokale Eigenverantwortung zu gewährleisten und gleichzeitig innovative Lösungen zu unterstützen und zu verbreiten.

Über Takeda

Takeda hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheit der Menschen zu verbessern und weltweit zu einer besseren Zukunft beizutragen. Unser Ziel ist die Entdeckung und Bereitstellung lebensverändernder Therapien in unseren therapeutischen Kernbereichen und Geschäftsfeldern, darunter Magen-Darm-Erkrankungen und Entzündungen, seltene Krankheiten, Therapien aus Plasmaderivaten, Onkologie, Neurowissenschaften und Impfstoffe. Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir das Patientenerlebnis verbessern und mit unserer dynamischen und vielfältigen Pipeline neue Behandlungsmöglichkeiten eröffnen. Als führendes wertebasiertes, forschungsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Japan engagieren wir uns für die Patienten, unsere Mitarbeiter und unseren Planeten. Unsere Mitarbeiter in rund 80 Ländern und Regionen folgen unserem Ziel und orientieren sich an den Werten, die uns seit mehr als zwei Jahrhunderten prägen. Weitere Informationen finden Sie unter www.takeda.com.

Wichtige Hinweise

Im Sinne dieser Mitteilung bezeichnet der Begriff "Pressemitteilung" das vorliegende Dokument, Vorträge, Fragestunden sowie schriftliches Material oder mündliche Aussagen, die von Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") im Rahmen dieser Pressemitteilung erörtert oder verbreitet werden. Die vorliegende Pressemitteilung (einschließlich damit in Zusammenhang stehender mündlicher Unterrichtungen sowie Fragestunden) stellt in keiner Gerichtsbarkeit ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Gesuch zum Kauf, anderweitigem Erwerb, zur Zeichnung, zum Austausch, Verkauf oder anderweitigen Veräußerung von Aktien oder eine Anwerbung von Stimmen oder Zustimmung dar und ist nicht als solche gedacht. Über diese Pressemitteilung werden der Öffentlichkeit keine Aktien oder sonstigen Wertpapiere angeboten. In den USA dürfen ohne Registrierung nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder einer Ausnahme davon keine Wertpapiere angeboten werden. Die Pressemitteilung (ggf. zusammen mit weiteren Informationen, die dem Empfänger evtl. bereitgestellt werden) wird unter der Bedingung herausgegeben, dass sie dem Empfänger nur zu Informationszwecken dient (und nicht zur Bewertung einer Anlage, eines Erwerbs, einer Veräußerung oder einer anderen Transaktion). Nichteinhaltung dieser Einschränkungen kann einen Verstoß gegen geltende Wertpapiergesetze darstellen.

Die Unternehmen, an denen Takeda direkt oder indirekt Beteiligungen hält, sind eigenständige Einheiten. Aus praktischen Gründen wird "Takeda" an einigen Stellen der vorliegenden Pressemitteilung verwendet, an denen auf Takeda und seine Tochterunternehmen generell Bezug genommen wird. In ähnlicher Weise werden Wörter wie "wir", "uns" und "unser" auch in Bezug auf Tochterunternehmen allgemein oder auf diejenigen verwendet, die für diese arbeiten. Diese Ausdrücke werden auch dann verwendet, wenn es nicht sinnvoll ist, ein spezielles Unternehmen kenntlich zu machen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung und jegliches in Verbindung mit dieser Pressemitteilung verbreitete Material enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, Ansichten oder Meinungen zu den zukünftigen Geschäften, zur zukünftigen Position und den Ergebnissen der Geschäftstätigkeiten von Takeda, darunter Schätzungen, Prognosen, Ziele und Pläne für Takeda. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten häufig Begriffe wie "anstreben", "planen", "glauben", "hoffen", "weiterhin", "erwarten", "vorhaben", "beabsichtigen", "werden", "eventuell", "sollte", "würde", "könnte" "davon ausgehen", "schätzen", "prognostizieren", Wörter oder Begriffe ähnlicher Bedeutung oder deren Negationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen zu vielen wichtigen Faktoren wie den folgenden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen: die wirtschaftliche Situation im Zusammenhang mit den weltweiten Geschäften von Takeda, inklusive der allgemeinen wirtschaftliche Lage in Japan und den USA; Wettbewerbsdruck und -entwicklungen; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich Reformen des Gesundheitswesens; der Erfolg oder Misserfolg von Produktentwicklungsprogrammen, einschließlich die Ungewissheit des klinischen Erfolgs und Entscheidungen der Aufsichtsbehörden und deren Zeitpunkt; die Unsicherheit des kommerziellen Erfolgs für neue und bestehende Produkte; Herstellungsschwierigkeiten oder Verzögerungen; Zins- und Währungsschwankungen; Ansprüche oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit oder Wirksamkeit von vermarkteten Produkten oder Produktkandidaten; die Auswirkungen von Gesundheitskrisen wie der neuartigen Coronavirus-Pandemie auf Takeda und seine Kunden und Lieferanten, einschließlich ausländischer Regierungen in Ländern, in denen Takeda tätig ist, oder auf andere Facetten seines Geschäfts; Zeitpunkt und Auswirkungen der Integration übernommener Unternehmen nach einer Fusion; die Möglichkeit, Vermögenswerte zu veräußern, die nicht zum Kerngeschäft von Takeda gehören, sowie der Zeitpunkt von solchen Veräußerungen; sowie andere Faktoren, die im jüngstem Jahresbericht von Takeda auf Formblatt 20-F und den sonstigen Berichten von Takeda, die bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) eingereicht wurden. Diese Unterlagen stehen auf der Website von Takeda unter https://www.takeda.com/investors/sec-filings-and-security-reports/ oder unter www.sec.gov zur Verfügung. Takeda übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder sonstigen möglichen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich oder börsenrechtlich vorgeschrieben ist. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse, und die Ergebnisse von Takeda in dieser Pressemitteilung weisen möglicherweise nicht auf Takedas zukünftige Ergebnisse hin und stellen keine Schätzung, Prognose oder Vorhersage dar.

Wechselkurse

In dieser Pressemitteilung wurden bestimmte Beträge, die in japanischen Yen angegeben sind, in US-Dollar umgerechnet, um dem Leser die Orientierung zu erleichtern. Sofern nicht anders angegeben, wurden diese vereinfachten Umrechnungen zu einem Wechselkurs von 1 USD 144,86 JPY, dem von der Federal Reserve Bank of New York am 23. August 2024 bestätigten Mittagsankaufskurs, erstellt. Der Kurs und die Methoden, die für diese vereinfachten Umrechnungen verwendet werden, unterscheiden sich von den Wechselkursen und Umrechnungsmethoden, die nach IFRS für die Erstellung des Konzernabschlusses von Takeda verwendet werden. Diese Umrechnungen sind nicht als Zusicherung zu verstehen, dass die entsprechenden Beträge in japanischen Yen zu diesem oder einem anderen Kurs in US-Dollar umgerechnet werden können.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240910224669/de/

Contacts:

Medienkontakte:

media_relations@takeda.com