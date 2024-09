AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Freiburg, 19. September 2024 AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) - Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2024 - Umsatz steigt um 8.0% auf CHF 527.6 Millionen - Betriebsergebnis auf EBITDAR-Stufe erhöht sich um 21.3% auf CHF 87.7 Millionen AEVIS VICTORIA SA (AEVIS), ein wichtiger Akteur im Gesundheits-, Hospitality- und Immobiliensektor, hat heute seinen Halbjahresbericht 2024 veröffentlicht. Dieser weist trotz eines komplexen wirtschaftlichen Umfelds gute Ergebnisse aus. Die Gruppe bekräftigt ihren strategischen Kurs hin zu einem diversifizierten Investitionsmodell, das durch die schrittweise Öffnung des Kapitals von Swiss Medical Network in den nächsten drei Jahren gekennzeichnet ist. Fabrice Zumbrunnen, CEO von AEVIS, kommentierte: « Wir sind mit den im ersten Halbjahr 2024 erzielten Ergebnissen sehr zufrieden. Unsere schrittweise Umwandlung in eine reine Beteiligungsgesellschaft passt perfekt zu unserer Mission Investieren für ein besseres Leben. Diese Entwicklung wird unsere Agilität und unsere Fähigkeit verbessern, Werte für unsere Aktionäre zu schaffen, während wir gleichzeitig unser Engagement in den Sektoren beibehalten, in denen wir über historische gewachsene Expertise verfügen.» Finanzergebnisse im ersten Halbjahr 2024 AEVIS verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 einen Umsatz von CHF 527.6 Millionen, was einer Steigerung um 8.0% gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023 entspricht. Dieses Ergebnis ist auf ein organisches Wachstum von 7.0% zurückzuführen, zu dem Swiss Medical Network (+4.7%) und MRH Switzerland (+13.7%) wesentlich beigetragen haben. Das EBITDAR erreichte CHF 87.7 Millionen, ein Plus von 21.3%, entsprechend einer starken Marge von 18.9%. Dank rigorosem Kostenmanagement und verbesserten operativen Prozessen gelang es AEVIS, den Verlust von CHF 10.2 Millionen aus dem ersten Halbjahr 2023 in einen Reingewinn von CHF 0.7 Millionen in der Berichtsperiode zu verwandeln. MRH Switzerland: Rekordhalbjahr und Steigerung des Betriebsergebnisses um 39.0% MRH Switzerland hat eine sehr gute Performance erbracht und erzielte einen Umsatz von CHF 101.2 Millionen bei einem organischen Wachstum von 13.7%. Dieses Resultat kam trotz der Herausforderungen durch das ungewöhnliche Frühlingswetter, das den Wochenendtourismus im Mai und Juni beeinträchtigte, zustande. Das EBITDAR von MRH Switzerland stieg um 39.0% auf CHF 27.7 Millionen, entsprechend einer Marge von 27.4%, eine deutliche Verbesserung gegenüber 22.6% im Vorjahr. Die Wintersaison in Zermatt verlief sehr gut, und die Hotels in Davos und Interlaken erzielten ein zweistelliges Wachstum, das deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Das AlpenGold Hotel in Davos profitierte von sehr guten Ergebnissen während und auch ausserhalb des WEF. Generell sind die Buchungen für die zweite Jahreshälfte ermutigend, und MRH Switzerland erwartet für das Gesamtjahr ein höheres Ergebnis als im Vorjahr. Swiss Medical Network: EBITDAR-Marge steigt auf 20.0% Swiss Medical Network verzeichnete ebenfalls ein solides Wachstum und steigerte den Umsatz um 5.8% auf CHF 417.5 Millionen. Der Nettoumsatz (ohne Arzthonorare) erhöhte sich um 5.6% auf CHF 353.0 Millionen. Die EBITDAR-Marge stieg auf 20.0%, was vor allem auf den Abschluss der Bauarbeiten im Genolier Innovation Hub zurückzuführen ist, die es der Clinique de Genolier ermöglichten, wieder im Normalmodus zu agieren. Ausserdem trugen Kostenoptimierungs-Massnahmen wesentlich zur finanziellen Verbesserung von Swiss Medical Network bei. Réseau de l'Arc, die erste wirklich integrierte Versorgungsorganisation in der Schweiz - eine 35-prozentige Tochtergesellschaft von Swiss Medical Network - hatte ebenfalls einen vielversprechenden Start mit der erfolgreichen Einführung ihres Krankenversicherungsprodukts « VIVA ». Damit wurde die führende Position von AEVIS in der integrierten Versorgung in der Schweiz weiter stärkt. Infrastrukturinvestitionen profitieren von starker Mieterleistung Die Immobilieninvestitionen in Swiss Hotel Properties mit einem Net Asset Value (NAV) von CHF 363.4 Millionen und die 30%-Beteiligung an Infracore mit einem NAV von CHF 566.3 Millionen per Ende 2023 profitieren von der starken operativen Leistung ihrer Mieter, namentlich MRH Switzerland und Swiss Medical Network. Die Immobilien geben dem AEVIS-Portfolio damit sowohl Wert als auch Stabilität. Strategische Umstellung auf ein diversifiziertes Anlageprofil AEVIS setzt ihren Wandel zu einer diversifizierten Beteiligungsgesellschaft fort und behält dabei ihren Fokus auf die Bereiche Healthcare, Hospitality und Real Estate bei. Im Rahmen ihrer strategischen Roadmap beabsichtigt AEVIS, neue strategische Investoren in das Aktionariat von Swiss Medical Network aufzunehmen und damit ihre eigene Beteiligung an der Spitalgruppe schrittweise zu reduzieren. In den nächsten drei Jahren will AEVIS sukzessive Anteile an Swiss Medical Network bei institutionellen und strategischen Investoren platzieren, um die Positionierung weiter zu verbessern und den Wert des Unternehmens zu steigern. Ausblick 2024 Für das Gesamtjahr rechnet AEVIS mit positiven Ergebnissen, die von starken Leistungen im Hospitality- und Gesundheitsbereich getragen werden. Es wird erwartet, dass die Immobilienbeteiligungen, sowohl im Hotel- als auch im Gesundheitssektor, von der positiven Dynamik ihrer Mieter profitieren werden. Die Gruppe bleibt jedoch angesichts der aktuellen makroökonomischen Herausforderungen vorsichtig und sieht davon ab, konsolidierte Umsatz- oder Margenziele für das laufende Geschäftsjahr festzulegen. Detaillierte Berichterstattung Der vollständige Halbjahresbericht 2024 von AEVIS VICTORIA SA kann über folgenden Link heruntergeladen werden: Halbjahresbericht 2024 Für weitere Informationen:

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network SA (80%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG (ehemals Victoria-Jungfrau AG), einer Hotelkette mit elf Luxushotels in der Schweiz und im Ausland; aus Infracore SA (30%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, und sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und better-aging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com .

