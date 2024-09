Die Fed leitet die Zinswende ein. Die US-Notenbank beginnt den Zinssenkungszyklus mit einem großen Zinsschritt und signalisiert weitere Zinssenkungen in naher Zukunft. T-Mobile will in den USA weiter wachsen. Der Wall Street ist das organische Wachstum der Telekom-Tochter jedoch zu gering. Der Widerstand in der Auto-Branche steigt. Die politischen Emissionsvorgaben aus Brüssel führen in der Realität zu einer Beschädigung der europäischen Kernindustrie.Der Aktienhandel in Asien reagiert mit großer Erleichterung auf die scharfe Zinswende in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...