Die Konjunktur in den weltweit größten Volkswirtschaften lahmt auch in der zweiten Hälfte des Jahres 2024. In diesem Umfeld ist es natürlich gerade für die zyklischen Chemieunternehmen schwierig. Daher ist es durchaus bemerkenswert, wenn Firmen aus dieser Branche ihre Prognosen bestätigen, wie nun etwa Wacker Chemie. So bestätigte Wacker im Rahmen des Kapitalmarkttages die bereits 2022 angekündigten strategischen Wachstums- und Nachhaltigkeitsziele. Der Konzern strebt demnach bis 2030 Erlöse in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...