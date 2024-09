NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien von Merck KGaA bei einem Kursziel von 205 Euro mit "Buy" aufgenommen. Analyst James Quigley rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Erstbewertung zwar mit einem holprigen Jahresausklang. Er glaubt aber, dass danach eine Erholung des Life-Science-Bereichs den Chemie- und Pharmakonzern prägen wird, ergänzt durch eine solide Basis im Pharmabereich und im Geschäft mit der Elektronik-Industrie./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2024 / 05:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006599905

© 2024 dpa-AFX-Analyser