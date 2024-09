Die Fed hat den großen Zinsschritt gewagt. Dementsprechend stehen heute die zinssensiblen Immobilien-Aktien besonders im Fokus. Bei Deutschlands Marktführer Vonovia steht zudem eine wichtige Änderung ins Haus.Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia will seine Tochter Deutsche Wohnen noch enger an sich binden. Ziel sei ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, teilten beide Unternehmen am Mittwochabend mit.Außenstehende Aktionäre der Deutsche Wohnen sollen ihre Aktien gegen neu auszugebende ...

