Die Zinssenkung der US-Notenbank um 50 Basispunkte am Mittwoch hat nicht nur an den amerikanischen und europäischen Aktienmärkten für Volatilität gesorgt. Auch der technologielastige Hang Seng Index hat stark profitiert und befindet sich auf dem besten Weg den fünften Handelstag in Folge positiv abzuschließen.Der Index legt am Donnerstag um rund zwei Prozent zu und notiert damit wieder über der psychologisch wichtigen 18.000-Punkte-Marke. Maßgebliche Unterstützung für die Bullen lieferte der schwache ...

