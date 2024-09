Borussia Dortmund (BVB) verzeichnet einen bedeutenden Aufschwung sowohl auf dem Spielfeld als auch an der Börse. Der Fußballverein hat kürzlich eine vielversprechende Partnerschaft mit NAGA geschlossen, einem Finanzdienstleister, der nun offizieller Partner des BVB wird. Diese Kooperation verspricht, die Markenbekanntheit des Unternehmens in Deutschland, dem wichtigsten Kernmarkt, zu steigern. Zudem sichert sich NAGA exklusive Rechte zur Nutzung des BVB-Partnerlogos und zur Präsenz auf den LED-Werbebanden im Signal Iduna Park.

Positive Auswirkungen auf Aktienkurs

Der sportliche Erfolg des BVB spiegelt sich auch in der Börsenperformance wider. Nach einem überzeugenden 3:0-Sieg gegen den FC Brügge in der Champions League konnte die BVB-Aktie um 0,3 Prozent auf 3,83 EUR zulegen. Analysten sehen weiteres Potenzial und geben ein mittleres Kursziel von 6,00 EUR an. Mit dem Neuzugang Serhou Guirassy, der beim Debüt bereits einen Elfmeter verwandelte, und den starken Leistungen von Jamie Bynoe-Gittens scheint der BVB für kommende Herausforderungen gut gerüstet zu sein.

