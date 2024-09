Volkswagen und dessen Partner SAIC wollen offenbar ein Werk im chinesischen Nanjing schließen. Zugleich gibt es offenbar einen Kaufinteressenten für die Audi-Fabrik in Brüssel. Und in den USA muss VW die Produktion des ID.4 pausieren. In China boomen die New Energy Vehicles, sprich Batterie-elektrische Autos sowie Plugin-Hybride. Im Juli wurden in dem Land erstmals mehr New Energy Vehicles verkauft als Verbrenner. Doch Volkswagen hat den Trend verpennt ...

