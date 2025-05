Nachdem der DAX zum Wochenstart direkt ein neues Rekordhoch bei 23.912 Punkten markieren konnte, hat er zuletzt eine kleine Verschnaufpause eingelegt. Am Dienstag konnte er aber wieder leicht zulegen und ging am Ende mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 23.638,56 Zählern aus dem Handel. Zum Start in den Mittwoch wird der deutsche Leitindex wieder etwas tiefer erwartet. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,2 Prozent im Minus bei 23.586 Punkten.Neben der Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich ...

