MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: BRENNTAG, BIKE24, HHLA, PROSIEBEN, SFC ENERGY, AIRBUS, CARREFOUR, REMY COINTREAU, VOESTALPINE

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Kopenhagen findet wegen des Feiertages "Grundlovsdag" kein Handel statt.

AKTIENMÄRKTE (13:20)

zuletzt +/- % +/- % YTD E-Mini-Future S&P-500 5.992,00 +0,2% -3,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 21.739,50 +0,2% +0,1% Euro-Stoxx-50 5.398,78 +0,4% +9,4% Stoxx-50 4.562,56 +0,4% +5,1% DAX 24.223,72 +0,5% +20,2% CAC 7.803,13 +0,5% +4,8% SMI 12.298,62 +0,5% +5,1% Nikkei-225 37.747,45 +0,8% -6,1% Hang-Seng-Index 23.654,03 +0,5% +15,3%

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,39 63,37 +0,0% 0,02 -11,7% Brent/ICE 65,71 65,61 +0,2% 0,10 -12,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3351,37 3353,58 -0,1% -2,21 +27,8% Silber 30,17 30,39 -0,7% -0,22 +8,7% Platin 953,87 947,95 +0,6% 5,92 +8,3% Kupfer 4,85 4,83 +0,3% 0,01 +19,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

AUSBLICK AKTIEN USA

Händler beschreiben die Stimmung angesichts der Zollthematik als ein Hoffen und Bangen - ohne große Kauf- aber auch Verkaufsargumente. Nachdem ein Berufungsgericht einen Entscheid gegen die reziproken Zölle wieder ausgesetzt hatte, müssten sich bis Donnerstag die Kläger äußern und bis zum 9. Juni die US-Regierung, heißt es. Zwischen dem 12. und 15. Juni sei ein Urteil zu erwarten. Für Hoffnung sorgt, dass sich US-Präsident Trump wohlwollend über seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping geäußert hat. Hier spekuliert der Markt auf eine Einigung, obwohl Trump Xi Jinping als harten Verhandler charakterisiert. Hewlett Packard Enterprise klettern vorbörslich um 2,1 Prozent. Der Server- und Cloud-Anbieter hat im zweiten Geschäftsquartal nach einem schwachen Jahresauftakt auch dank seines im März eingeleiteten Sparprogramms besser abgeschnitten als erwartet. Der Konzern ist außerdem für den Gewinn im Gesamtjahr etwas zuversichtlicher.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Keine wichtigen Termine angekündigt.

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Adesso 0,75 EUR PWO AG 1,75 EUR Rhön-Klinikum 0,10 EUR Suss Microtec 0,30 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Mai Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +110.000 Stellen zuvor: +62.000 Stellen 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 52,3 1. Veröff.: 52,3 zuvor: 50,8 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 52,1 Punkte zuvor: 51,6 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Freundlich - Stützend wirken die Zinsaussichten in Europa: Eine weitere Zinssenkung der EZB am morgigen Donnerstag gilt als ausgemacht. Nach günstigen europäischen Inflationsdaten am Vortag werden aber auch weitere Zinssenkungen nicht ausgeschlossen. Dazu schwelt die Hoffnung, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China womöglich über ein Spitzengespräch zwischen den beiden Präsidenten gelöst werden kann. Daneben hat die Bundesregierung ein erstes Fiskalpaket auf den Weg gebracht und Steuersenkungen von 46 Milliarden Euro für Unternehmen zur Ankurbelung der deutschen Wirtschaft beschlossen. Impulse könnten am Nachmittag Zahlen zu den neu geschaffenen Stellen auf dem privaten US-Arbeitsmarkt bringen. Dazu steht der ISM-Einkaufsmanagerindex für den US-Dienstleistungssektor auf dem Programm. Der Beginn der neuen US-Strafzölle am Berichtstag von nun 50 statt 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte belastet nicht. Selbst die Kurse der potenziell betroffenen Unternehmen ziehen kräftig an - Thyssenkrupp um 3,1, Salzgitter um 2,7 und Arcelormittal um 1,4 Prozent. "Der Markt setzt auf einen Konjunkturaufschwung", so ein Marktteilnehmer dazu. Er merkt außerdem an, dass auch Großbritannien nun ein größeres Investitionsprogramm für die Infrastruktur plane, ähnlich wie die deutsche Bundesregierung. Der Stoxx-Industriegütersektor legt um 1,1 Prozent zu, der der Rohstoffaktien ebenso. Größter Branchengewinner ist Technologie mit einem Plus von 1,4 Prozent. Starke Vorlagen von Nvidia & Co stützen den Sektor. Für Infineon geht es 4,2 Prozent nach oben, STMicroelectronics machen einen Satz um 7,4 Prozent. Airbus heben um 3,8 Prozent ab. Chinesische Fluggesellschaften könnten in den kommenden Monaten "hunderte" von Flugzeugen bestellen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. "Kein Wunder, dass die Chinesen im Zollstreit Boeing links liegen lassen", kommentiert ein Händler.

DEVISEN

zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:11 % YTD EUR/USD 1,1386 +0,1% 1,1377 1,1386 +9,9% EUR/JPY 164,14 +0,2% 163,78 163,77 +0,5% EUR/CHF 0,9376 +0,1% 0,9371 0,9374 +0,3% EUR/GBP 0,8419 +0,1% 0,8415 0,8417 +1,7% USD/JPY 144,16 +0,1% 143,95 143,84 -8,5% GBP/USD 1,3524 +0,0% 1,3518 1,3527 +7,9% USD/CNY 7,1799 +0,1% 7,1749 7,1757 -0,5% USD/CNH 7,1896 -0,0% 7,1919 7,1895 -1,9% AUS/USD 0,6478 +0,2% 0,6466 0,6464 +4,5% Bitcoin/USD 105.609,70 +0,1% 105.521,35 106.641,80 +13,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Nach der Erholungsbewegung am Vortag - gestützt auch von gut ausgefallenen offenen Stellen in den USA - bewegt sich der Dollar seitwärts.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Freundlich - Die Börsen folgten der positiven Vorgabe der Wall Street, angeführt von Technologieaktien. Die Sorgen über US-Zölle hätten sich abgeschwächt, und der auf breiter Front festere Dollar stütze zusätzlich, hieß es. Die Chipwerte Advantest und Renesas stiegen in Tokio um weitere 3,8 bzw. 3,6 Prozent. In Südkorea ging es steil nach oben. Nach Monaten politischer Turbulenzen hoffen die Akteure nun auf Stabilität, nachdem das Land einen neuen Präsidenten gewählt hat. Der linksliberale Lee Jae Myung ging erwartungsgemäß als Sieger aus der Wahl hervor. Nach Einschätzung von ING-Volkswirtin Min Joo Kang dürfte der neue Präsident das Wohnungsangebot in Seoul erhöhen, die Hypothekenregeln lockern und Steueranreize bieten. An den chinesischen Börsen stützten Hoffnungen, dass womöglich ein direktes Gespräch der Präsidenten der USA und Chinas, wie seitens der USA avisiert, Fortschritte im Handelsstreit bringt. In Sydney erhielten Zinssenkungshoffnungen neue Nahrung von einem schwach ausgefallenen BIP im ersten Quartal.

CREDIT

Weiter auf Einengungskurs sind die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Anleihen. Die Datenlage sehe derzeit sowohl auf Konjunktur- als auch Zinsseite sehr gut aus, heißt es im Handel. So wurden die meisten Einkaufsmanagerindizes aus Europa nach oben revidiert und am Vortag war die EU-Inflationsrate unterhalb des EZB-Ziels ausgefallen. An einer Zinssenkung am Donnerstag bestehen daher keine Zweifel am Markt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BRENNTAG

übernimmt das tschechische Unternehmen mcePharma. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

BIKE24

erhöht nach starkem Wachstum in den Monaten April und Mai die Umsatzerwartung für das laufende Jahr, rechnet jedoch nicht mit einer höheren Gewinnspanne als bisher.

HHLA

verstärkt die Präsenz in der Ukraine. Der Hafenbetreiber übernimmt er 60 Prozent der Anteile an der Eurobridge Intermodal Terminal LLC im westukrainischen Batiovo.

PROSIEBEN

Im Ringen um den Fernsehkonzern startet dessen tschechischer Großaktionär PPF jetzt das angekündigte Aufstockungsangebot. Aktionäre können ihre Anteile ab sofort zum angekündigten Stückpreis von 7 Euro andienen. Die Annahmefrist läuft bis einschließlich 13. August.

SFC ENERGY

hat vom dänischen Unternehmen Norlys Fibernet einen Auftrag für eine Gesamtleistung von 235 Kilowatt erhalten. Finanzielle Angaben dazu gibt es nicht.

AIRBUS

China erwägt nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg die Platzierung eines Großauftrages. Derzeit werde mit den chinesischen Airlines verhandelt. Das Geschäft könne etwa 300 Flugzeuge umfassen.

CARREFOUR

hat 7 Prozent am Einkaufszentrenbetreiber Carmila für rund 171 Millionen Euro verkauft.

REMY COINTREAU

Die Unsicherheit bezüglich Zöllen und wirtschaftlicher Entwicklung macht Remy Cointreau zu schaffen. Der Spirituosenhersteller hat seinen mittelfristigen Finanzausblick für 2029/30 zurückgezogen.

VOESTALPINE

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 bei rückläufigem Umsatz deutlich weniger verdient, rechnet im neuen Geschäftsjahr aber mit einem leicht steigenden Ergebnis. Angesichts der Zollpolitik des US-Präsidenten sei diese Einschätzung aber mit erheblichen Unsicherheiten verbunden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2025 07:21 ET (11:21 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.