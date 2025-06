Der DAX hat am Mittwoch wieder Fahrt aufgenommen und ein neues Rekordhoch bei 24.346 Punkten markieren können. Aus dem Handel ging der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 24.276,48 Punkten. Zum Start in den Donnerstag wird der DAX kaum verändert erwartet. Der Broker IG taxiert ihn am Morgen wenige Punkte höher auf 24.283 Punkte.Auf der Terminseite steht heute einiges auf dem Programm. Am Vormittag wird in Deutschland der Auftragseingang der Industrie im April veröffentlicht. Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...