Die Aktien der deutschen Rüstungsfirmen haben im laufenden Jahr ihre Rally-Bewegung noch einmal beschleunigt. Im 6-Monats-Vergleich sind sowohl Rheinmetall im DAX mit einem Plus von 181 Prozent als auch Renk und Hensoldt im MDAX mit plus 290 Prozent respektive plus 167 Prozent die absoluten Top-Performer in ihren Marktsegmenten.Am heutigen Donnerstag kommen die Verteidigungsminister der NATO-Staaten in Brüssel zusammen, um neue Planungsziele für die militärischen Kapazitäten des Bündnisses festzulegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...