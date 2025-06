NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien von Bayer von 29,10 auf 33 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. James Quigley sieht für die zweite Jahreshälfte 2025 ein günstiges Verhältnis zwischen Chancen und Risiken bei den Leverkusenern. Dies gelte auch mit Blick auf weitere Nachrichten zu den Rechtsstreitigkeiten, schrieb er in seiner am Donnerstag vorliegenden Kaufempfehlung./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2025 / 05:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000BAY0017