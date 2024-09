Zürich - Mit einem grossen ersten Schnitt hat nun auch die US-Notenbank Fed die Zinswende am Vorabend eingeleitet. Die Finanzmärkte in Asien und Europa reagieren mit Kursgewinnen darauf. Der SMI notiert im frühen Handel am Donnerstag klar oberhalb der 12'000er Marke. Auch für die Wall Street deuten die Futures aktuell eine freundlichen Eröffnung an, auch wenn die Indizes dort zunächst mit leichten Abgaben nach dem Entscheid aus dem Handel gegangen ...

