Köln (ots) -Das Erdenwerk Gebrüder Mayer, das zur REWE Group gehört, erhält als erstes Unternehmen deutschlandweit die HORTICERT-Zertifizierung. Das internationale Zertifizierungssystem überprüft ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeitsaspekte bei der Produktion von Torfersatzstoffen. Als Pilotpartner des zertifizierten Erdenwerks leistet toom einen weiteren wichtigen Beitrag zur sozialen und ökologischen Absicherung der Torfersatzstoffe und stellt so sicher, dass nachhaltigere und klimafreundlichere Torfalternativen verwendet werden.Ein weiterer Meilenstein im Torfausstieg für toom Baumarkt: Als erstes Unternehmen in Deutschland erhält das Erdenwerk Gebrüder Mayer, Teil der REWE-Group und vorgelagerter Lieferant von toom, die HORTICERT-Zertifizierung. Die Zertifizierung wird von der Meo Carbon Solutions GmbH im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) unter der Projektträgerschaft der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) entwickelt und von einer unabhängigen Zertifizierungsstelle überprüft. Der Auditierungsprozess prüft ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeitsanforderungen für die Produktion von Torfersatzstoffen, Blumenerden und Kultursubstraten sowie die Rückverfolgbarkeit der verwendeten Rohstoffe.Derzeit läuft die Zertifizierung der vorgelagerten Lieferkette und bis Ende des Jahres soll ein Großteil der gesamten toom Lieferkette zertifiziert sein. Ziel ist es, dass ab 2025 HORTICERT-zertifizierte Blumenerden in vielen toom Baumärkten erhältlich sind. Die von HORTICERT zertifizierten Erden der toom Eigenmarke sparen im Vergleich zu Erden aus Torf 40 Prozent der Treibhausgase ein.Der Torfausstieg ist für toom bereits seit Jahren ein zentrales Anliegen: "Schon seit 2016 arbeiten wir an der konsequenten Umstellung all unserer Blumenerden auf torffreie Alternativen und bis Anfang 2025 werden wir in diesem Segment, bei Eigenmarken wie Marken, gänzlich torffrei sein", erklärt Dominique Rotondi, Geschäftsführer Einkauf und Logistik bei toom Baumarkt. "Mit der HORTICERT-Zertifizierung des Erdenwerks und nachfolgend der gesamten Lieferkette stellen wir sicher, dass die torffreien Substrate wichtige Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen."In enger Zusammenarbeit mit Lieferanten treibt toom auch die Torfreduktion bei Zierpflanzen voran und kann seinen Kund:innen im Jahresverlauf über 300 torffreie oder torfreduzierte Zierpflanzen anbieten. Zusätzlich zur Torfreduktion in Erden und Pflanzen engagiert sich toom aktiv in Projekten, die sich für den Verbleib von Torf im Boden einsetzen. So ist toom seit Frühjahr 2024 Mitglied der "Allianz der Pioniere". Die Initiative wird vom Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL) unterstützt und denkt Moorschutz weiter: Durch die Wiedervernässung von landwirtschaftlich genutzten Flächen auf ehemaligen Moorstandorten sollen durch Paludikulturen regionale Rohstoffe gewonnen und gleichzeitig ein positiver Beitrag für Klima und Biodiversität geleistet werden,Mehr Informationen finden Sie unter www.toom.de und www.horticert.org/deÜber toom: Mit rund 300 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt und Klee Gartenfachmarkt), 18.000 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von rund 3 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 92 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 390.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent. +++ Seit 2016 trägt toom das Zertifikat "audit berufundfamilie". Mit dem "audit berufundfamilie", einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, geht toom als Arbeitgeber zukunftsorientierte Wege und unterstützt seine Mitarbeitenden in unterschiedlichen Lebensphasen und den damit verbundenen Herausforderungen.