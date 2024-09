Unterföhring (ots) -Entspannt aus dem Urlaub zurück - und plötzlich hat die eigene Wohnung keinen Balkon mehr! Eine 50 m2 große Wohnung - und eine Nebenkostenabrechnung wie für einen Palast! Archäologische Funde auf dem eigenen Grundstück - und deswegen flattert eine Rechnung von 50.000 Euro ins Haus! Klingt skurril, ist es auch. Und genau deswegen ein klarer Fall für Mirja Boes, Olaf Schubert und Wigald Boning.In der neuen SAT.1-Verbrauchershow "Geht's noch?!" kümmert sich das Comedy-Trio jeweils um fünf vollkommen irrwitzige - aber eben auch vollkommen reale - Probleme und Ärgernisse der Zuschauerinnen und Zuschauer.SAT.1 zeigt "Geht's noch?! - Die irrwitzige Verbrauchershow" am Montag, den 23. September, um 20:15 Uhr. Produziert wird "Geht's noch?! - Die irrwitzige Verbrauchershow" von Constantin Entertainment im Auftrag von SAT.1."Geht's noch?! - Die irrwitzige Verbrauchershow" am Montag, 23. und 30. September 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf JoynPressekontakt:Natalie KressiererCommunications & PRphone: +49 (0) 89 95 07 - 1189email: natalie.kressierer@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172email: isabella.toennes@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5867927