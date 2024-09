Geratherm hat den Verkauf seines 60,55%igen Anteils an der apoplex medical technologies GmbH, die auf Schlaganfallprävention spezialisiert ist, an ein deutsch-amerikanisches Konsortium für 16,5 Mio. EUR angekündigt, von denen 8 Mio. EUR bei Vertragsunterzeichnung fällig werden und der Rest als Earn-Out in Abhängigkeit von zukünftigen EBITDA-Ergebnissen strukturiert ist. Die Transaktion soll bis Ende Oktober 2024 abgeschlossen werden und bewertet apoplex mit dem 3,2-fachen EV/Umsatz ohne Earn-Out, was angesichts der Tatsache, dass apoplex in den letzten Jahren nicht profitabel war, attraktiv erscheint. Die Analysten von mwb research erwarten, dass Geratherm durch die Transaktion einen Gewinn von EUR 1,6 Mio. und einen Mittelzufluss bzw. Schuldenabbau von EUR 4,8 Mio. im GJ24 erzielen wird. Die günstigen Konditionen machen diese Transaktion wertsteigernd für Geratherm und die Analysten erhöhen ihr Kursziel auf 7,70 EUR (alt: 7,30 EUR) und bestätigen ihre Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Geratherm%20Medical%20AG





© 2024 AlsterResearch