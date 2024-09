Hensoldt ist in dieser Woche aufgrund möglicher Friedensgespräche in der Ukraine stark gefallen und hat bereits 34% von seinem ATH verloren. Rückgänge waren im gesamten Verteidigungssektor zu beobachten. Die langfristigen Auswirkungen einer Beendigung des Krieges dürften jedoch minimal sein. Auf die Ukraine entfallen 5,4 % (mwb Research Schätzungen) der Umsätze von Hensoldt. Darüber hinaus deuten die Schlüsselfragen in den Verhandlungen auf einen langen Zeitrahmen für eine Lösung hin. Ein mögliches Ende des Krieges ist im Base Case von mwb research bereits berücksichtigt. Das Geschäft von Hensoldt hängt weitgehend von der Belieferung der NATO-Länder ab. Der Basisfall von mwb research wird durch das 2%-Ziel der NATO für Verteidigungsausgaben gestützt, das von vielen Ländern noch nicht erreicht wurde, was zu großen Lücken bei der militärischen Ausrüstung führt. Die Analysten von mwb research halten an ihrem BUY-Rating mit einem Kursziel von EUR 44,00 fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Hensoldt%20AG





