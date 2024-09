© Foto: DALL*E



Anleger rätseln, ob sich die Investitionen in künstliche Intelligenz auszahlen werden. Tech-Bulle Dan Ives glaubt, dass der Technologieboom anhalten wird.Nvidia wird die Tech-Aktien weiter in die Höhe treiben, sagte Ives gegenüber CNBC. Und weiter: "Alles, was wir von Nvidia sehen - diese Party wird weitergehen für die nächsten sechs bis acht Quartale, denn wir sehen tatsächlich eine steigende Nachfrage." Demnach glaubt Ives, dass "diese vierte industrielle Revolution gerade erst beginnt und dass nun die zweiten, dritten und vierten Ableitungen [sich] im gesamten Paket entfalten - Oracle, Microsoft, Palantir, ganz vorne dabei". Er fügte hinzu, dass dies die Bereiche Software, Infrastruktur, …