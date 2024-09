DJ SAP will in Cloud-Angebot für öffentlichen Sektor investieren

FRANKFURT (Dow Jones)--SAP will in den nächsten zehn Jahren in Deutschland über 2 Milliarden Euro in die Entwicklung hochsicherer, lokaler und regulatorisch konformer Cloud-Angebote investieren. So entwickele man Schlüsseltechnologien, die auf die Bedürfnisse des öffentlichen Sektors und stark regulierter Industrien zugeschnitten seien, teilte der Walldorfer Softwarekonzern mit.

"Mit unserem Milliarden-Investment in Sovereign Cloud-Angebote setzen wir ein klares Zeichen: Innovationskraft und digitale Souveränität gehen Hand in Hand", sagte SAP-Vorstandsmitglied Thomas Saueressig.

Die Cloud-Infrastruktur für das souveräne Cloud-Angebot werde in deutschen Rechenzentren bereitgestellt und lokal durch SAP betrieben. Alle Daten blieben damit im Land, so der Konzern.

Die SAP-Tochter Delos Cloud will dem öffentlichen Dienst ab 2025 eine vollumfänglich souveräne Cloud-Plattform basierend auf der Hyperscaler-Technologie Microsoft Azure zur Verfügung stellen. Dafür wurde eine Kooperationsvereinbarung zwischen SAP, Delos Cloud, Microsoft und Arvato Systems geschlossen.

