FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.09.2024 - 11.00 am



- BERENBERG STARTS ASHTEAD GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 7000 PENCE - BOFA RAISES UNITED UTILITIES TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1245 (1050) PENCE - DAVY STARTS AG BARR WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 770 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES M&C SAATCHI TARGET TO 240 (230) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP RAISES TRAINLINE TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - GOLDMAN CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 780 (1050) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 340 (260) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS ASOS TO 'REDUCE' - PRICE TARGET 320 PENCE - HSBC CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 130 (145) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 10000 (9400) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1180 (1060) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2220 (2200) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 55 (63) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS ANTOFAGASTA TO 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 1600 PENCE - RBC RAISES JTC PRICE TARGET TO 1100 (980) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SHORE CAPITAL REINITIATES NEXT 15 GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 700 PENCE - UBS RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 10700 (9550) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

© 2024 AFX News