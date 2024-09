Zürich - Mit einem grossen ersten Schritt hat die US-Notenbank Fed am Vortag die lang erwartete Zinswende eingeläutet. Im Vorfeld waren die Marktteilnehmer gespalten gewesen in zwei Lager: Während die Mehrzahl der Ökonomen einen kleine Senkung um 25 Basispunkte erwartet hatte, waren gerade Börsianer zuletzt vermehrt von einer grossen ersten Senkung um 50 Basispunkte ausgegangen. Sie erhielten nun Recht, und an den Börsen geht es weltweit aufwärts. ...

