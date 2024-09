Neuenburg - Die ständige Wohnbevölkerung in der Schweiz hat Ende Juni dieses Jahres erstmals mehr als neun Millionen Menschen umfasst. Am Ende des zweiten Quartals lebten 9'002'763 Personen ständig in der Schweiz, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Seit der ersten Volkszählung im Jahr 1850 mit damals noch 2,4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner ist es laut dem BFS das siebte Mal, dass eine Millionen-Marke überschritten ...

