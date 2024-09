Die BASF-Aktie erlebte gestern eine Achterbahnfahrt an der Börse, angetrieben von Gerüchten um einen möglichen Börsengang der Agrarchemiesparte. Zwischenzeitlich kletterte der Kurs deutlich ins Plus, konnte jedoch wichtige charttechnische Hürden nicht nachhaltig überwinden. Spekulationen deuten darauf hin, dass der Chemiekonzern auf seinem bevorstehenden Kapitalmarkttag Ende September eine größere strategische Veränderung bekannt geben könnte. Der Unternehmensbereich Agricultural Solutions wird dabei mit bis zu 18 Milliarden Euro bewertet, was etwa 45% der aktuellen BASF-Marktkapitalisierung entspräche. Analysten sehen in einem möglichen Börsengang die Chance, den wahren Wert des Agrarsegments hervorzuheben und die Bewertungslücke zu Wettbewerbern zu schließen.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der jüngsten Kursschwankungen halten Experten an ihrer positiven Einschätzung für die BASF-Aktie fest. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 50,30 Euro taxiert, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Analysten einen Gewinn von 3,49 Euro je Aktie. Die Quartalszahlen zum 30. Juni zeigten zwar einen leichten Rückgang beim Gewinn je Aktie auf 0,48 Euro, doch Investoren blicken gespannt auf die kommenden Entwicklungen und mögliche strategische Neuausrichtungen des Unternehmens.

Anzeige

Die neusten BASF-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für BASF-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...