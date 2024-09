MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Vonovia auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Analyst Andre Remke bezog sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die Absicht, für die Tochter Deutsche Wohnen einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zu erreichen. Die verbleibenden Minderheitsaktionäre bekämen neben einer jährlichen Ausgleichszahlung das Angebot, ihre Aktien gegen neu ausgegebene Vonovia-Aktien zu tauschen. Der Experte hob hervor, dass Vonovia bei bisherigen Übernahmen immer einen Weg zu einer vollständigen Integration gefunden habe. Damit sei auch in diesem Falle zu rechnen./tih/niw



