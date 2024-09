Nach mehreren Wochen der Tristesse hellt sich das Marktumfeld für die beiden britischen Energieriesen Shell und BP aktuell wieder etwas auf. So sind die Ölpreise am Donnerstag erneut gestiegen. Eine deutliche Zinssenkung in den USA und Sorgen über eine mögliche Eskalation der Lage im Nahen Osten gab den Notierungen leichten Auftrieb.Am Morgen kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 74,32 US-Dollar. Das waren 67 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte ...

