Frankfurt/Main - Der Dax ist am Donnerstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag noch deutlich weiter in den grünen Bereich vorgerückt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 18.985 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 1,5 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Beiersdorf, BMW und Infineon, am Ende die Deutsche Telekom, Eon und die Deutsche Börse.



"Die Marktteilnehmer feiern die Zinswende in den USA mit steigenden Aktienkursen in Europa", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die Aussicht auf ein, schlimmstenfalls, Soft-Landing Szenario der US-Wirtschaft, verleiht insbesondere den Technologielastigen und den Aktien von zyklischen Branchen neue Kursdynamik." Die Stimmung habe sich insgesamt etwas aufgehellt und lasse die Aktienmärkte in einem freundlicheren Licht erscheinen.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1171 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8952 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 74,39 US-Dollar; das waren 74 Cent oder 1,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

