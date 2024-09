LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aixtron vor der Berichtssaison zum dritten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Analyst Simon Coles rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie erneut mit unbeständigen Quartalsberichten von Tech-Werten aus dem Halbleiter- und Hardwarebereich. Eine Sektorerholung verzögere sich und die Katerstimmung nach der Pandemie sei noch immer nicht vorbei. Nur das KI-Thema fungiere als Treiber, während sich die Lage im Automobilsektor weiter verschlechtere. Auch Bedenken hinsichtlich Chinas seien wieder aufgetaucht. Bei dem Anlagenbauer Aixtron berücksichtigt der Analyst in seinem Modell nun stagnierende Umsätze im Jahr 2025 wegen einer nur geschwächten Erholung im Siliziumkarbid-Bereich./tih/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2024 / 22:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2024 / 03:00 / GMT



