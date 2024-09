© Foto: Zoonar | Alexander Limbach - picture alliance



Das Wasserstoff-Startup Plug Power hat einen neuen Auftrag über die Lieferung von Elektrolyseuren erhalten. Die Kunden sind zwei bestens bekannte Unternehmen.Die Aktie von Plug Power kann sich am Donnerstagmittag in der US-Vorbörse um über 5 Prozent steigern. Dabei profitieren die Anteile des finanziell angeschlagenen und hochverschuldeten Unternehmens nicht nur von der Jumbo-Zinssenkung der US-Notenbank, sondern auch von einem neuen Auftrag. Wie das Unternehmen am späten Mittwochabend bekanntgegeben hat, konnte es einen Auftrag über die Lieferung von Wasserstoffelektrolysegeräten mit einer Gesamtleistung von 25 Megawatt an Land ziehen. Diese werden als sogenannte Container-Lösungen mit …