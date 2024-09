Der Auftakt in die neue Champions-League-Saison ist geglückt. Borussia Dortmund gewann sein Auftaktspiel in Brügge nach einem schwierigen Start am Ende klar mit 3:0. Dies brachte dem Club zum einen die erneut erhöhte Siegprämie von 2,1 Millionen Euro, zum anderen in eine Top-Ausgangsposition für die weiteren - meist machbaren - Aufgaben. Dafür muss das Team von Trainer Nuri Sahin aber bedeutend besser spielen als gestern gegen den belgischen Meister, der dem Vorjahresfinalisten das Leben äußerst ...

