Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Nvidia | Plug Power | Telekom - 10 S&P 500 Aktien, die nach Zinssenkungen am stärksten zulegen - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 14 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - Neues Allzeithoch im September Tops & Flops - Strompreise setzen Versorger unter Druck 10 S&P Aktien die nach Zinssenkungen am stärksten zulegen Nvidia - "Party geht noch 6 bis 8 Quartale weiter" Boeing - eskaliert der Streik - Rolls-Royce - Aktie bricht aus Next - Prognose wird erhöht Plug Power - BP und Iberdrola bestellen Telekom - US-Tochter crasht die Party Vonovia - Kapitalerhöhung für Deutsche Wohnen Übernahme BASF - Konzernaufteilung - SAP - nächster Kundekreis im Visier DHL Group - Abstufung Musterdepot - SBB bricht aus Zuschauerfragen