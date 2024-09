www.bernecker.info

Der US-amerikanische Restaurantbetreiber lag mit den Zahlen zum Q1 (bis 25. August) unterhalb der Prognosen. 2,76 Mrd. $ Umsatz (+ 1 %) stand gegen erwartete 2,8 Mrd. $ und statt 1,83 $ je Aktie sind 1,75 $ (bereinigt) übrig geblien. Vor einem Jahr waren es 1,59 $ je Anteilsschein.Die Erlöse auf vergleichbarer Fläche waren 1,1 % geringer als vor einem Jahr. Besonders schwach lief in diesem Jahr der Juli. Für Wachstum sorgte, bei Rückgängen anderer Konzepte des Unternehmens, das LongHorn Steakhouse (organisch + 3,7 %).CEO Rick Cardenas bleibt optimistisch. Er will nicht den langfristigen Erfolg gefährden, um kurzfristig bessere Zahlen abliefern zu können. Das Gewinnziel im Gesamtjahr liegt weiterhin bei 9,40 bis 9,60 $ je Aktie. Der Optimismus des CEO wurde mit einem direkten Kursanstieg belohnt (vorbörslich zurzeit + 7,1 %).Die DARDEN-Aktie hielt sich auf Sicht von zwölf Monaten etwas besser als MCDONALDS und YUM! BRANDS. Weitere Wettbewerber performten zum Teil deutlich darunter, etwa PAPA JOHN'S und JACK IN THE BOX.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.