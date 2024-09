- Während der vollständig genehmigte Lithiumkonverter in Guben vor dem Abschluss der Finanzierung steht, haben die Ingenieure von Rock Tech die wirtschaftliche Rentabilität und betriebliche Machbarkeit eines weiteren Lithiumkonverters in Nordamerika mit einem Kapitalwert nach Steuern von 2,3 Mrd. CAD und einer internen Rendite von 22,2 % bestätigt.

- Die Studie bestätigt die führende Rolle von Rock Tech beim Aufbau von Lithium-Verarbeitungskapazitäten zur Herstellung nachhaltiger, lokaler und hochwertiger Lithiumprodukte in Ontario, Kanada.

- Der geplante Lithiumkonverter könnte bis zu 32 ktpa LCE produzieren. Der Rohstoffbezug wird von Rock Techs eigenem Minenprojekt und Drittanbietern erfolgen und somit für Lithiumminen in Ontario und ganz Kanada eine lokale Lieferadresse zur Weiterverarbeitung bieten.

TORONTO, 19. September 2024 - Rock Tech Lithium Inc. (TSXV: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) ("Rock Tech" oder das "Unternehmen") freut sich, den Abschluss einer technischen Studie ("Scoping-Studie") bekannt zu geben, welche die wirtschaftliche Rentabilität und die betriebliche Machbarkeit für den Bau und den Betrieb eines Lithiumkonverters ("Konverter") in Ontario, Kanada, bestätigt.

Rock Tech CEO Dirk Harbecke kommentiert: "Die Scoping-Studie untermauert unsere nordamerikanischen Pläne mit einem starken Business Case. Wir glauben an die enormen Chancen, die unsere Projekte für die Region mit sich bringen werden. Unsere Erfahrung zeigt auch, dass erstklassige Partner und eine starke politische Unterstützung für den Erfolg von Lithiumprojekten entscheidend sind. Dies ist in schwierigen Märkten unerlässlich."

Aufbauend auf dem nachweislichen Erfolg in Europa, wo das Team von Rock Tech einen vollständig genehmigten Konverter in Deutschland mit einer gesicherten staatlichen Finanzierung in Höhe von 100 Millionen Euro vorangetrieben hat und sich auf eine finanzielle Investitionsentscheidung (FID) Ende dieses Jahres zubewegt, hat das Team nun eine Scoping-Studie für einen zweiten Konverter abgeschlossen, der in Ontario, Kanada, gebaut werden soll. Die Studie bestätigt, dass Rock Tech einen wesentlichen Teil seines technischen Know-hows aus dem deutschen Konverter nach Kanada übertragen kann. Es wird geschätzt, dass bis zu 80 % des Basis-Engineerings übernommen werden können, was zu erheblichen Kosteneinsparungen und einem beschleunigten Zeitplan führt. Unter Berücksichtigung der kanadischen und Ontario-Rechtsprechung sowie lokaler Umwelt- und Betriebsaspekte hat das Unternehmen ein solides CAPEX- und OPEX-Modell entwickelt, das auf dem vollständig genehmigten Konverter in Guben basiert, sowie eine solide Projektausführungsstrategie und Zeitplan. Die bewährte Strategie von Rock Tech aus dem Konverter in Guben zu übernehmen, beschleunigt nicht nur die Projektentwicklung, sondern bietet auch einen Wettbewerbsvorteil für den Bau des ersten Konverters in Ontario.

Das Unternehmen beabsichtigt den Bau und Betrieb eines Konverters mit einer Kapazität von bis zu 32 ktpa LCE in Red Rock, Ontario, 110 km nordöstlich von Thunder Bay. Das Lithium-Rohmaterial (Spodumen Konzentrat) wird vor Ort aus Rock Techs Georgia Lake Projekt ("Georgia Lake") und anderen Lithium-Bergbauprojekten in Ontario und Kanada bezogen werden. Das Projekt profitiert von Rock Tech's umfassenden Kompetenzen im Bereich der Lithiumverarbeitung und ist gut positioniert, ein regionales Verarbeitungszentrum zu werden. Der geplante Konverter wird entsprechend den Marktbedürfnissen für die Produktion von Lithiumkarbonat oder Lithiumhydroxid-Monohydrat ausgelegt.

Jennifer Main, COO für das Ontario-Konverter-Projekt, fügt hinzu: "Wir haben unsere Pläne zum Wissenstransfer erfolgreich validiert und einen realistischen Weg aufgezeigt, um die Lithiumverarbeitung nach Ontario zu bringen. Unsere nachgewiesene Erfahrung in Guben verschafft Rock Tech einen starken Wettbewerbsvorteil und zeigt, dass wir führend sind, wenn es darum geht, die Lithiumverarbeitung in Ontario noch vor dem Ende des Jahrzehnts voranzutreiben."

Zu den Highlights der Studie gehören:

Projekt Laufzeit (LOP) 25 Jahre Produktionskapazität 32 ktpa LCE IRR nach Steuern 22.2 % Kapitalwert (8%) nach Steuern CAD 2.3b CAPEX CAD 1.6b Konversion OPEX (exklusive Rohstoffe) CAD 6.2k Preis Spodumen Konzentrat (SC5.75) LOP* USD 1.8k Verkaufspreis LCE LOP* USD 31k

* Quelle: Preisprognosen für LCE und Spodumen ab dem 2. Quartal 2024. Konsenspreise: Wood Mackenzie, Benchmark Minerals

ÜBER ROCK TECH

Die Vision von Rock Tech Lithium ist, die Elektrofahrzeug- und Batterieindustrie mit nachhaltigem, lokal produziertem Lithium zu versorgen und dabei eine 100%ige Recyclingrate zu erreichen. Um resiliente Lieferketten zu gewährleisten, plant das Unternehmen, Lithiumkonverter nahe an den Endkunden zu bauen. Das erste Projekt ist der geplante Lithiumhydroxid-Konverter in Guben, Brandenburg, Deutschland. Der zweite Konverter soll in Red Rock, Ontario, Kanada, entstehen. Rock Tech plant, das Rohmaterial aus seinem eigenen Georgia Lake Spodumen-Projekt im Thunder Bay Mining District in Ontario, Kanada, zu beziehen und von anderen ESG-konformen Minen zu beschaffen. Letztendlich ist es das Ziel von Rock Tech, ein geschlossenes Lithium-Produktionssystem zu schaffen. Rock Tech hat eines der stärksten Teams der Branche zusammengestellt, um die dringendste Lücke auf dem Weg zu einer sauberen Mobilität zu schließen. Das Unternehmen hat strenge Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards eingeführt und entwickelt ein firmeneigenes Raffinationsverfahren, um die Effizienz und Nachhaltigkeit weiter zu steigern.

Für weitere Informationen: Rock Tech Lithium Inc, 2400-333 Bay Street, Toronto ON M5H 2T6, CAN. Konstantin Burger, VP Investor Relations: kburger@rocktechlithium.com +49 89 244109149

