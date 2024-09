Die Bank of England (BoE) hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass sie den Leitzins nach der Sitzung im September wie erwartet unverändert bei 5% belassen hat. Verfolgen Sie unsere Live-Berichterstattung hier In ihrer Grundsatzerklärung kündigte die BoE an, dass sie den Bestand an Staatsanleihen im Zeitraum Oktober 2024 bis September 2025 um 100 Mrd. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...