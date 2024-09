© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki



In der Aktie von KI-Highflyer Nvidia spitzt sich die Lage zu, im Chart deutet sich das nächste Lower High an. Damit dürfte es zu einer Dreiecksformation kommen. Was diese für die weitere Kursentwicklung bedeutet.Auch ohne neue Allzeithochs ist Nvidia das derzeit vielleicht heißeste Eisen, das die weltweiten Aktienmärkte zu bieten haben. Denn nach der enttäuschenden Kursreaktion in Folge des zuletzt vorgelegten Quartalsberichtes wird über den weiteren Kursverlauf der Aktie leidenschaftlich gestritten. Nach einem erneuten Schwächeanfall in der ersten Septemberhälfte gelang den Käufern ein Comeback und Nvidia konnte sich auch angetrieben von optimistischen Äußerungen des CEO zur Nachfrage nach …