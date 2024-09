Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 38

Der Umbau der Kerngeschäfte der ehemaligen Weltmeister ist einer der interessantesten Erscheinungen der letzten Zeit im Westen, also USA/Europa als Gegengewicht zum BRICS-Club, wie mehrfach erläutert. Harte, aber konsequente Entscheidungen gehören dazu.Unsere jüngste INTEL-Empfehlung erweist sich als richtig. Der ehemalige Chipweltmeister baut sowohl die Forschung wie die Produktion um. Erstes Opfer ist die Chipfabrik in Magdeburg, die auf Eis gelegt wird. Antwort des Marktes: + 7 %. Nähere Begründungen gibt es auf einem Investorentag im Oktober. Wie weit reicht dies? INTEL hat eine massive Korrektur von zeitweise 65 % hinter sich. Daraus wurden rd. 90 Mrd. $ Marktwert für ca. 50 Mrd. $ Umsatz und eine schwer zu schätzende Ertragslage zwischen - 0,60 $ und + 0,28 $ pro Aktie für das kommende Jahr. CISCO und vorher IBM markieren die gleichen Werte in ihrer eigenen Konstellation.