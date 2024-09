Die Infineon Technologies AG verzeichnete am Donnerstag einen deutlichen Kursanstieg an der Börse. Der Halbleiterhersteller profitierte von der Bekanntgabe eines vielversprechenden Projekts im Bereich der Quantencomputer-Technologie. In Zusammenarbeit mit dem britischen Unternehmen Oxford Ionics erhielt Infineon den Zuschlag für die Entwicklung eines mobilen Quantencomputers, der für den Einsatz bei Militär und Polizei vorgesehen ist. Diese Nachricht sorgte für positive Resonanz bei Investoren und trieb den Aktienkurs in die Höhe.

Positive Marktreaktion und Zukunftsaussichten

Die Infineon-Aktie legte im XETRA-Handel um 2,2 Prozent zu und erreichte zeitweise einen Wert von 30,91 Euro. Analysten sehen in dem Quantencomputer-Projekt großes Potenzial für das Unternehmen und prognostizieren eine vielversprechende Zukunft. Das durchschnittliche Kursziel für die Infineon-Aktie liegt derzeit bei 41,79 Euro, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet. Trotz einer leichten Umsatzabschwächung im vergangenen Quartal bleibt die langfristige Perspektive für Infineon positiv, insbesondere durch innovative Projekte wie den mobilen Quantencomputer.

