Am Mittwoch-Abend flimmerte zum ersten Mal die neue Show von Stefan Raab beim Streaming-Dienst RTL+ über die Bildschirme. "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" beschert RTL+ einen Rekord-Neustart. Die RTL-Aktie zeigt sich am Donnerstag jedoch wenig beeindruckt. Im SDAX zeigt sich Konkurrent ProSiebenSat.1 aber überraschend stark. Stefan Raab is back in town! Die Berliner Morgenpost hatte sogar einen Live-Blog gestartet. Raabs neue Show "DGHNDMBSR" läuft seit dem 18.09.24 immer mittwochs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...