Die Visa-Aktie verzeichnete einen leichten Anstieg von 0,4 Prozent auf 289,77 USD in der New Yorker Börsensitzung. Mit einem 52-Wochen-Hoch von 293,07 USD zeigt der Anteilsschein weiterhin Potenzial. Analysten prognostizieren einen fairen Wert von 318,50 USD je Aktie, was auf weiteres Wachstum hindeutet. Im letzten Quartal präsentierte Visa einen Gewinn von 2,55 USD pro Aktie, eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr.

Expansion des "Click to Pay"-Systems

Visa plant, sein vereinfachtes Online-Zahlverfahren "Click to Pay" bis Jahresende bei einem Drittel der Top-20-Onlinehändler in Deutschland zu etablieren. Dieses System verspricht eine unkomplizierte Zahlungsabwicklung mit nur wenigen Klicks, was die Kaufabschlussquote erheblich steigern soll. Die Implementierung bei großen Händlern und die geplante Einführung biometrischer Freigabemethoden ab 2025 unterstreichen Visas Bestreben, seine Marktposition im hart umkämpften Zahlungsdienstleistersektor zu festigen und auszubauen.

