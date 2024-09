Obwohl der Tod Teil unseres Lebens ist, scheuen die meisten Menschen einen offenen Umgang mit diesem Thema. Das PalliativTeam Frankfurt setzt sich deshalb für "Letzte-Hilfe-Kurse" ein.Wir kennen unterschiedliche Formen von Zuwendung - gerade in unserer Branche… Da gibt es die unbedingt rückzahlbare Zuwendung, die bedingt rückzahlbare Zuwendung, die nicht rückzahlbare Zuwendung, zu nennen wären auch Provisionen, Gebühren und sonstige Geldleistungen sowie alle nichtmonetären Vorteile, die unter den Begriff der Zuwendung fallen… Ob so oder so, an eine Leistung ist zumindest im Regelfall eine Bedingung geknüpft, warum in welcher Form das Gegenüber eine "Förderung" erhält.Und dann ist da eine ganz andere Form der Zuwendung hervorzuheben, gemeint ist die menschliche Zuwendung. Mir wendet sich jemand zu, ich wende mich jemandem zu, d.h. wir schenken uns Aufmerksamkeit, wir widmen uns dem jeweilig anderen - ganz ohne Bedingungen.Im Falle einer Krankheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...