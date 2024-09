Die BMW-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen bemerkenswerten Aufschwung im XETRA-Handel. Der Kurs kletterte um 3,6 Prozent auf 77,20 Euro, nachdem das Papier in den vergangenen Wochen unter Druck geraten war. Trotz des jüngsten Aufschwungs liegt die Aktie noch deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 115,35 Euro, welches im April erreicht wurde. Der aktuelle Kursanstieg könnte auf eine mögliche Unterbewertung hindeuten, was einige Anleger zum Einstieg veranlasst haben könnte.

Analysten bleiben vorsichtig optimistisch

Experten sehen für die BMW-Aktie noch Luft nach oben und prognostizieren im Durchschnitt ein Kursziel von 88,70 Euro. Allerdings zeigen die jüngsten Geschäftszahlen eine leichte Abschwächung: Im letzten Quartal sank der Gewinn pro Aktie auf 4,09 Euro, verglichen mit 4,39 Euro im Vorjahreszeitraum. Auch der Umsatz ging leicht zurück. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 14,15 Euro je Aktie. Die nächsten Quartalsergebnisse, die Anfang November erwartet werden, dürften weiteren Aufschluss über die finanzielle Entwicklung des Automobilherstellers geben.

Anzeige

Die neusten BMW-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für BMW-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...