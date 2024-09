Kunden, die VMware einsetzen, entscheiden sich für den branchenführenden Support und die Dienstleistungen von Rimini Street. Sie vermeiden kostspielige Preiserhöhungen und gewinnen die nötige Zeit und Flexibilität, um ihre zukünftige Virtualisierungsstrategie festzulegen

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Support, Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware, der führende Drittanbieter für Oracle- und SAP-Software und ein AWS-Partner, gibt bekannt, dass seine VMware-Support-, -Sicherheits- und -Beratungsdienste weltweit von Kunden mit Sitz auf vier Kontinenten erfolgreich eingesetzt werden. Die VMware-Kunden von Rimini Street profitieren von verbesserten Service-Levels und können sich beruhigt zurücklehnen, da sie die Lebensdauer und den Wert ihrer unbefristeten VMware-Lizenzen verlängern.

VMwares erzwungener Wechsel zum Abonnementmodell sorgt für Preiserhöhungen und Ungewissheit

Nach der Übernahme von VMware im November 2023 führte Broadcom mehrere Änderungen an der VMware-Lizenzierung ein, die sich auf die Kunden auswirkten, einschließlich eines plötzlichen Übergangs zu einem neuen abonnementbasierten Lizenzierungsmodell, das die Bündelung von Produkten erzwang, die zuvor von vielen VMware-Kunden nicht ausgewählt, lizenziert oder verwendet wurden.

"Viele Unternehmen haben unbefristete Lizenzen für die Nutzung von VMware-Produkten, sehen sich nun aber mit dem Ende des Supports und erheblichen jährlichen Gebührenerhöhungen konfrontiert", so Dave Rowe, Chief Product and Marketing Officer bei Rimini Street. "Rimini Street gibt VMware-Kunden die Zeit, die sie brauchen, um zu entscheiden, ob sie das neue Lizenzmodell und die Gebühren akzeptieren oder eine neue Virtualisierungsplattform evaluieren, auswählen und implementieren wollen. Die Entscheidung für Rimini Support for VMware verschafft Unternehmen Zeit, diese Analyse durchzuführen und diese kritischen Infrastrukturentscheidungen zu treffen und umzusetzen."

Die VMware-Kundenbasis von Rimini Street hat sich in nur 3 Monaten auf 4 Kontinente verteilt

Seit der Einführung der VMware-Services im Mai 2024 feiert Rimini Street das erfolgreiche Onboarding und die Unterstützung von VMware-Kunden auf 4 Kontinenten in verschiedenen Branchen.

Die Kunden vermeiden nicht nur erhebliche Preiserhöhungen und gewinnen Zeit, um Optionen zu prüfen, sondern sie entscheiden sich auch für Rimini Street, um ihre VMware-Software zu unterstützen. Grund dafür ist der Ruf von Rimini Street als führender unabhängiger Anbieter von Unternehmenssoftware-Support, der von Produktexperten geleistet wird und über eine globale Abdeckung und Skalierbarkeit, robuste Sicherheitsangebote, eine breite Palette an unterstützten VMware-Produkten und Zugang zu strategischen technischen Roadmapping-Dienstleistungen verfügt.

Alcatel-Lucent Enterprise, ein führender Anbieter von sicheren Netzwerk- und Kommunikationslösungen, die Unternehmen und Branchen in die Lage versetzen, ihre betriebliche Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, hat Rimini Street mit der Bereitstellung von VMware-Support und -Services beauftragt. Seit der Umstellung im Juli wurden mehrere Fälle mit hoher Priorität protokolliert, bei denen die erfahrenen Techniker von Rimini Street schnelle, fachkundige Lösungen lieferten und von dem Anbieter von Netzwerk-, Kommunikations- und Cloud-Lösungen für das digitale Zeitalter viel Lob ernteten.

"Der VMware-Support in der Rimini Street ist die beste Erfahrung, die wir je gemacht haben", sagte Jean-Pierre Roullin, Leiter der EMEA Technology bei ALE. "Wir sind sowohl von der Qualität der Unterstützung als auch von der Tiefe der Dienstleistungen, die wir von Rimini Street erhalten, beeindruckt. Wir empfehlen Führungskräften, sich für ihre VMware-Anforderungen an sie zu wenden."

Für Kunden, die bereits die Erfahrung mit dem branchenführenden Support und den Dienstleistungen von Rimini Street für Unternehmenssoftware gemacht haben, war es eine leichte Entscheidung, ihre Beziehung auf weitere Bereiche ihres IT-Stacks auszuweiten.

"Einer unserer langjährigen Kunden aus der Lotterie- und Glücksspielbranche hat sich kürzlich für Rimini Support for VMware entschieden. Sie arbeiten seit 2007 mit uns zusammen und nutzen uns, um erhebliche Einsparungen zu erzielen und einen besseren und umfassenderen Support für ihre verschiedenen Oracle-Produktlinien zu erhalten", so Rodney Kenyon, Group Vice President of Global Professional Services bei Rimini Street. "Da Kosteneffizienz und qualitativ hochwertiger Support Priorität haben, konnte der neue IT-Vizepräsident des Kunden sowohl unmittelbare strategische als auch betriebliche Vorteile für das Unternehmen aufzeigen, was ihn zum Helden für die IT- und Finanzabteilungen machte."

Um mehr über das VMware-Angebot von Rimini Street zu erfahren, klicken Sie hier. Wenn Sie eine sofortige Beratung mit einem der VMware Enterprise Architects oder anderen Experten von Rimini Street wünschen, schicken Sie einfach eine E-Mail an vmware@riministreet.com.

