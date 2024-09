Berlin - Die Grünen-Abgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin im Familienministerium Ekin Deligöz will bei der kommenden Bundestagswahl nicht mehr antreten.



Das teilte sie in einem Brief an politische Freunde mit, der der dts Nachrichtenagentur vorliegt. Gründe für ihren Rückzug nennt die 53-Jährige, die seit 1998 im Bundestag sitzt, nicht.



"Wohin mich mein weiterer Weg führen wird, kann ich noch nicht sagen", schreibt Deligöz, und weiter: "Ich schaue gespannt in die Zukunft, wie in den Worten von Hermann Hesse: Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne".

