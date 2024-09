wO Börsenlounge: Nvidia | Plug | Telekom - 10 S&P 500 Werte, die nach Zinssenkungen stark steigen

Die Fed senkt die Zinsen und CNBC hat geschaut, welche Aktien aus dem S&P 500 in der Vergangenheit davon am stärksten profitiert haben. Das erstaunliche: Unter den Top 10 ist nur eine Aktie der "Magnificent Seven". Dan Ives, Tech-Analyst bei Wedbush, bleibt weiter mehr als bullish für die Aktie von Nvidia. Er geht davon aus, dass die "Party noch 6 bis 8 Quartale weitergeht". Nichts wie rein in die Aktie? Der heutige Tag lässt einige Aktie aus ihrer Lethargie erwachen. Eine davon ist Rolls-Royce. Die gute Stimmung und ein möglicher Großauftrag aus der Tschechischen Republik lassen die Aktie über die Marke von fünf britischen Pfund steigen. Sollten Anleger den Befreiungsschlag ausnutzen? Ist …

