San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Die neuen Rack-Scale-fähigen FlexTwin-Systeme bieten eine beispiellose Rechendichte in einem Multi-Node-Formfaktor, mit DLC-Dual-CPUs mit jeweils bis zu 500 W pro Knoten, Front-Node-Zugriff und optimiertem NetworkingSupermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Storage und 5G/Edge, kündigt die brandneue FlexTwin-Systemfamilie an, die speziell für die Anforderungen von Wissenschaftlern, Forschern, Regierungen und Unternehmen entwickelt wurde, die die komplexesten und anspruchsvollsten Rechenaufgaben der Welt durchführen. FlexTwin bietet flexible Unterstützung für die neuesten CPU-, Speicher-, Storage-, Stromversorgungs- und Kühltechnologien und wurde gezielt für anspruchsvolle HPC-Workloads wie Finanzdienstleistungen, wissenschaftliche Forschung und komplexe Modellierung entwickelt. Diese Systeme sind hinsichtlich der Leistung pro Dollar kostenoptimiert und können dank dem modularen Building Block Solutions®-Design von Supermicro an spezifische HPC-Anwendungen und Kundenanforderungen angepasst werden."Die FlexTwin-Server von Supermicro setzen mit bis zu 96 Dual-Prozessor-Rechenknoten in einem Standard-48U-Rack einen neuen Standard in Sachen Leistungsdichte", sagt Charles Liang, Präsident und Geschäftsführer von Supermicro. "Bei Supermicro sind wir in der Lage, eine komplette Lösung aus einer Hand anzubieten, die Server, Racks, Netzwerke, Flüssigkeitskühlkomponenten und Flüssigkeitskühltürme umfasst, was die Zeit bis zur Bereitstellung verkürzt und zu einer höheren Qualität und Zuverlässigkeit der gesamten Infrastruktur führt. So kommen Kunden schneller zu Ergebnissen. Bis zu 90 % der vom Server erzeugten Wärme wird mit der Flüssigkeitskühlungslösung abgeleitet, was erhebliche Energieeinsparungen und eine höhere Rechenleistung ermöglicht."Weitere Informationen über FlexTwin-Systeme finden Sie hier.Dieses neue Multi-Node-Design beinhaltet die modulare Resource Saving Architecture von Supermicro, die gemeinsame Stromversorgungen und DLC von kritischen Komponenten nutzt, um den Rohstoffverbrauch zu reduzieren, die Energieeffizienz zu maximieren und den PUE-Wert (Power Usage Effectiveness; Effektivität der Energienutzung) des Rechenzentrums zu senken. Die neue FlexTwin-Architektur umfasst eine Reihe neuer und branchenüblicher Technologien, die nicht nur die Leistung verbessern, sondern auch die Workload-Flexibilität und Wartungsfreundlichkeit für große Rechenzentren erhöhen.- Unterstützung für die neueste Generation von Hochfrequenz-CPUs mit bis zu 500 W mit DLC und einer Rechendichte, die mit herkömmlicher Luftkühlung im Rechenzentrum nicht erreicht werden kann- Multi-Vendor-CPU-Unterstützung mit bis zu 12 Speicherkanälen pro CPU- Von vorne zugängliche Hot-Swap-Rechenknoten, E/A-Anschlüsse und optionale Laufwerkseinschübe zur Verbesserung der Wartungsfreundlichkeit und Vereinfachung der Wartung vom Kaltgang aus- Erhöhte Zuverlässigkeit durch redundante Netzteile und im laufenden Betrieb austauschbare Flüssigkeitskühlpumpen zur Minimierung von Ausfallzeiten- Optimierte Gesamtlösungen auf Rack-Ebene für In-Row- und In-Rack-FlüssigkeitskühlungsinstallationenUm den Einsatz der FlexTwin-Architektur im großen Maßstab zu fördern, bietet Supermicro Rack-Scale-Integrationsservices an, um Komplettlösungen jeder Größe zu entwerfen, zu bauen, zu validieren und zu liefern - dank einer branchenführenden globalen Fertigungskapazität von bis zu 5.000 Racks pro Monat (einschließlich 1.350 flüssigkeitsgekühlter Racks), umfangreicher Rack-Scale-Integrations- und Testeinrichtungen und einer umfassenden Suite von Management-Softwarelösungen.Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San José, Kalifornien, gegründet und ist dort tätig. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Innovationen für Unternehmens-, Cloud-, KI- und 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen als Erstes auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Servern, KI, Storage, IoT, Switch-Systemen, Software und Support-Services. Die Expertise von Supermicro im Design von Motherboards, Stromversorgungen und Gehäusen stellt eine zusätzliche Unterstützung für unsere Entwicklung und Produktion dar und ermöglicht unseren globalen Kunden, Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge durchzuführen. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei werden globale Betriebe für Skalierbarkeit und Effizienz genutzt und optimiert, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden, ihre Produkte für ihre Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer umfangreichen Familie von Systemen auswählen. Diese bestehen aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützen einen umfassenden Satz an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeits- und Datenspeichern, GPUs sowie Netzwerk-, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkühlung).